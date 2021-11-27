النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

الجبهة الشعبية: زيارة غانتس إلى المغرب خيانة وطعن غادر للأمة وللشعب الفلسطيني

رمز الخبر: ۶۰۸۰۵
تأريخ النشر: 25 November 2021

أكد القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس في زيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب "خيانة وطعن غادر للأمة ولكل مكونات وشعوب المنطقة، وطعنة غادرة للشعب الفلسطيني المقاوم".

وشدد خريس على أن "هذه الخطوة والتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني هو بالأساس استهداف للشعب المغربي الشقيق وثانيا محاولة استهداف لدولة الجزائر الشقيقة المناصرة دوما للقضية الفلسطينية ومحاولة تقويضها وحصارها من قبل هذا الكيان الصهيوني الغاصب".

وتابع: "رسالتنا واضحة بأن هذه الخطوة مرفوضة وتجاوز لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والأخلاق".

*الجبهة الشعبية: حرب السعودية ضد اليمنيين ظالمة ومجازرها تعبر عن أزمة النظام السعودي

طالب القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس بمحاكمة المسؤولين في التحالف السعودي عن القصف وجرائم الحرب في اليمن، مؤكدا أن حرب التحالف السعودي "هي حرب ظالمة من قبل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية ضد اليمنيين".

وقال خريس في حديث مع تابناك إن "العدوان على الشعب اليمني الشقيق هو تعد صارخ على كل الحقوق الإنسانية ... ودليل واضح على عمق الأزمة التي يعيشها النظام السعودي".

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية بان "يتوقف هذا العدوان الظالم على الشعب اليمني"، موجها التحية للشعب اليمني ولقائد انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
باريس وروما توقعان معاهدة التعاون الثنائي المعزز وسط ضجة كبيرة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إحباط هجوم على مقر وزارة الداخلية نفذه أحد العائدين من القتال مع المجموعات الإرهابية في سوريا
40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
استشهاد امرأتين في محافظة تعز بغارات لطيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إصابات خلال المسيرات الرافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
آلاف الأردنيين يحتجون على مقايضة الكهرباء بالماء مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل ودعوات رافضة لزيارة رئيس الكيان إلى المسجد الابراهيمي
تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان في بيت لحم
اطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز
مبنى جديد للسفارة الامريكية في بيروت هو الأكبر في المنطقة بعد سفارة بغداد
وفاة المناضل سماح ادريس.. أحد أبرز المدافعين عن فلسطين
طالبو لجوء يتحدون غضب البحر وقساوة الطقس في قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية
وزير المرأة الليبية تدعو إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة
احتفال بمناسبة "اليوم العالمي للمدن"