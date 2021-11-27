الجبهة الشعبية: زيارة غانتس إلى المغرب خيانة وطعن غادر للأمة وللشعب الفلسطيني

أكد القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس في زيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب "خيانة وطعن غادر للأمة ولكل مكونات وشعوب المنطقة، وطعنة غادرة للشعب الفلسطيني المقاوم".

وشدد خريس على أن "هذه الخطوة والتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني هو بالأساس استهداف للشعب المغربي الشقيق وثانيا محاولة استهداف لدولة الجزائر الشقيقة المناصرة دوما للقضية الفلسطينية ومحاولة تقويضها وحصارها من قبل هذا الكيان الصهيوني الغاصب".

وتابع: "رسالتنا واضحة بأن هذه الخطوة مرفوضة وتجاوز لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والأخلاق".

*الجبهة الشعبية: حرب السعودية ضد اليمنيين ظالمة ومجازرها تعبر عن أزمة النظام السعودي

طالب القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس بمحاكمة المسؤولين في التحالف السعودي عن القصف وجرائم الحرب في اليمن، مؤكدا أن حرب التحالف السعودي "هي حرب ظالمة من قبل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية ضد اليمنيين".

وقال خريس في حديث مع تابناك إن "العدوان على الشعب اليمني الشقيق هو تعد صارخ على كل الحقوق الإنسانية ... ودليل واضح على عمق الأزمة التي يعيشها النظام السعودي".

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية بان "يتوقف هذا العدوان الظالم على الشعب اليمني"، موجها التحية للشعب اليمني ولقائد انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.