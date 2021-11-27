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حركة حماس تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، قرار أستراليا بتصنيف حزب الله في لبنان منظمة إرهابية.
رمز الخبر: ۶۰۸۰۰
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الآخباري_وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، إن القرار "خضوع للإرادة الصهيونية، واستجابة لضغوط كيان العدو المارق".

وأكد قاسم، أن القرار "انحياز صارخ للاحتلال، وتغطية لإرهابه وعدوانه المستمر ضد أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطين".

وبيّن أن "مقاومة حزب الله للاحتلال، وقيامه بواجبه الإنساني والديني والوطني والأخلاقي في مواجهة محاولات العربدة الإسرائيلية، ودفاعه عن شعبه وأرضه من التغول الصهيوني"، هو فعل بديهي ومشروع لدى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والوطنية.

وأشار قاسم إلى أن تصنيف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية كمنظمات إرهابية من بعض الدول، يشجع الكيان الصهيونى ويعطيه الغطاء لتصعيد جرائمه ضد الشعوب العربية، وهو ما "يجعل هذه الدول تحتل مكان الشريك الكامل في جرائم الاحتلال من جهة، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جهة أخرى".

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله، "تقوم بواجبها الطبيعي والمبدئي في مقاومة الاحتلال الغاشم، ومواجهة وجوده على الأرض العربية بكل الوسائل، بالرغم من مثل هذه القرارات الجوفاء التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها".

وصنّفت السلطات الأسترالية، أمس الأربعاء، حزب الله "منظمة إرهابية"، ليشمل التصنيف الجناح السياسي للحزب ومؤسساته المدنية، بعد أن كان يقتصر على الجناح العسكري. ورأت وزيرة الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، أن حزب الله "يشكّل تهديداً حقيقياً لأستراليا".


         

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