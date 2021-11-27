اللجنة القضائية الايرانية - العراقية تقرر اتخاذ الإجراءات لملاحقة المتورطين بجريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

أصدر الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين ايران والعراق، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً حول التحقيق في حادث المطار الخاص باغتيال القادة الشهداء قاسم سلیماني وابو مهدي المهندس.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح، أن الاجتماع قرر ايضاً "مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة على أن يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية".

واضاف البيان أن "الجولة التالية ستعقد باجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر المقبل في طهران".

وأشار الى أن "رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب وقع على البيان المشترك من الجانب العراقي، ووقع عن الجانب الايراني معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية مصطفى سيد أشرفي".