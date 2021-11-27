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بعملية استخبارية.. الحشد الشعبي يحبط مخططا لتنظيم داعش لاستهداف العاصمة بغداد

نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لتنظيم داعش الارهابي تحوي قاذفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد
رمز الخبر: ۶۰۷۹۶
تأريخ النشر: 25 November 2021

نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لتنظيم داعش الارهابي تحوي قاذفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كان الإرهابيون ينوون استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتهم على أمن العاصمة.

ووفق بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي،وصل تابناك نسخة منه ، فإن ذلك جاء "خلال عمليات أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لارهابيي داعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد".

هذا وعثرت قوة من اللواء 27 امس الأربعاء على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها داعش ضمن قاطع شرق الانبار.

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