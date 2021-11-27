الرئيس بوتين يعلن تلقيه لقاحا ضد كورونا عن طريق الأنف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أنه تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا عن طريق الأنف.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف بوتين أثناء اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة عبر نظام الفيديو كونفرانس، أنه لم يشعر بأي أعراض سلبية بعد تلقيه اللقاح.

وأعرب بوتين خلال اللقاء ذاته، عن استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد ويجري النظر في مواعيد مختلفة".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمره الصحفي السنوي في العام الماضي بصيغة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع الصحفيين عن طريق الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.