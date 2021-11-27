النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

تصاعد التوتر مع تدخل الجيش الأسترالي لقمع التظاهرات المعارضة لرئيس وزراء جزر سليمان

تصاعدت التظاهرات اليوم الخميس في هونيارا عاصمة جزر سليمان، تخلّلها إحراق عدد من المباني، ردا على استعانة السلطات بالجيش الأسترالي لقمع الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
رمز الخبر: ۶۰۷۸۲
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وحاول المتظاهرون اقتحام مقر البرلمان الأربعاء احتجاجاً على رفض رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار الانصياع لمطلبهم بالاستقالة، وقررت أستراليا إرسال جيشها لقمع المتظاهرين.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلّية إنّ آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا الخميس، في تحد لإجراء حظر التجوّل الذي فرضته السلطات في أعقاب أحداث الأربعاء.

وأظهر بثّ حيّ عدداً من المباني وقد أضرمت فيها النيران في حين ارتفعت في سماء العاصمة أعمدة الدخان. وكان أحد سكّان العاصمة قال صباح الخميس طالباً عدم نشر اسمه إنّ العاصمة تشهد "تحرّكات لحشود غفيرة والوضع متوتّر".

ويطالب المحتجّون باستقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار، وقد سعوا الأربعاء إلى إرغامه على ذلك من خلال محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان لكنّ قوات الأمن منعتهم من ذلك.

ومع تطور الأحداث، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون صباح الخميس إن أستراليا ستنشر قوة من الشرطة والجيش لـ"حفظ السلام" في جزر سليمان الخميس، بهدف وضع حد ليومين من الاحتجاجات المناهضة لحكومة هونيارا.

وقال موريسون "هدفنا هو إرساء الاستقرار والأمن" مضيفاً أنه تلقى "طلباً للمساعدة" من رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
باريس وروما توقعان معاهدة التعاون الثنائي المعزز وسط ضجة كبيرة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إحباط هجوم على مقر وزارة الداخلية نفذه أحد العائدين من القتال مع المجموعات الإرهابية في سوريا
40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
استشهاد امرأتين في محافظة تعز بغارات لطيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إصابات خلال المسيرات الرافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
آلاف الأردنيين يحتجون على مقايضة الكهرباء بالماء مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل ودعوات رافضة لزيارة رئيس الكيان إلى المسجد الابراهيمي
تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان في بيت لحم
اطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز
مبنى جديد للسفارة الامريكية في بيروت هو الأكبر في المنطقة بعد سفارة بغداد
وفاة المناضل سماح ادريس.. أحد أبرز المدافعين عن فلسطين
طالبو لجوء يتحدون غضب البحر وقساوة الطقس في قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية
وزير المرأة الليبية تدعو إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة
احتفال بمناسبة "اليوم العالمي للمدن"