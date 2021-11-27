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كورونا يحصد أرواح 5 ملايين وأكثر من 190 ألف شخص في العالم

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 259 مليونا و733 ألفا و781 مصابا، حتى صباح الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
رمز الخبر: ۶۰۷۸۰
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و192 ألفا و291 حالة، فيما تعافى 234 مليونا و881 ألفا و225 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.369 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.090.94.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.339 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.043.112.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 466.584 وإجمالي إصابات 34.535.763

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ292.850 وإجمالي إصابات 3.867.976

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 262.733 وإجمالي إصابات 9.270.885

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.931 وإجمالي إصابات 2.226.656.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.728 وإجمالي إصابات 10.028.639.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.766وإجمالي إصابات 4.254.443.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.415 وإجمالي إصابات4.954.585

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.280 وإجمالي إصابات 6.092.822

 

         

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