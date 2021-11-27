مقتل 5 أشخاص في تفجير سيارة بمقديشو

قتل 5 أشخاص، اليوم الخميس، في تفجير سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

موقع تابناك الإخباري_ووقع التفجير بالقرب من ميدان "كيه 4" في قلب مقديشو وكان من القوة بحيث أدى لانهيار جدران مدرسة للتعليم الابتدائي والثانوي وتحطم سيارات.

وقال مدير خدمة إسعاف عبد القادر عبد الرحمن، "نعلم حتى الآن بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 23 آخرين".

فيما قال المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة "الشباب" عبد العزيز أبو مصعب، إن الحركة هي التي نفذت الهجوم مستهدفة رتلا تابعا للأمم المتحدة.

ولم تعلق السلطات الحكومية على التفجير حتى الآن.

وتنفذ حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.