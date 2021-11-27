بكين تطلق قمرا صناعيا جديدا عبر صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه"

أطلقت الصين اليوم الخميس قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين.

موقع تابناك الإخباري_وتم إطلاق القمر الصناعي "شييان-11" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه" في الساعة 7:41 صباحا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له.

وسيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

ويعد "كوايتشو-1أيه" ("كوايتشو" يعني "السفينة السريعة" باللغة الصينية)، صاروخا حاملا صغيرا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب مع فترة إعداد قصيرة. وهو مصمم لإطلاق أقمار صناعية منخفضة المدار وتزن أقل من 300 كيلوغرام.

وتُعد عملية الإطلاق هي المهمة الـ13 للصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو-1أيه".