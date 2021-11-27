القرار الأسترالي لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان

أدان حزب الله القرار الاسترالي، بتصنيف الحزب منظمة ارهابية، مؤكداً انه وما سبقه من قرارات مماثلة لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، معتبراً إياه انخراط أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر.

ویذکر ان حزب الله ادان بشدة قرار السلطات الاسترالية الذي صنّف حزب الله بأسره منظمة ارهابية، معتبراً القرار الاسترالي انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية.

وجاءَ في بيان الحزب: "حزب الله يعتبر القرار الاسترالي وما سبقه من قرارات مماثلة بأنها لن تؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره".

واضاف بيان حزب الله: "قرار السلطات الاسترالية انخراط أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر".

واكد حزب الله في ختام بيانه ان هذا القرار لن يؤثر على موقف حزب الله وحقّه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني.