بامكان القوات التعبئة أن تؤدي دورا مهما لحل جميع قضايا البلاد

ووصف قائد الثورة ان العمل الجاد والحكمة والصدق والثقة بالله" بأنها أدوات مجربة ومختبرة للتغلب على مشاكل البلاد.

صرح قائد الثورة الاسلامية في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة، ان قوات التعبئة بامكانها ان تؤدي دورا مهما لحل جميع القضايا العامة في البلاد.

ویذکر انه هنأ قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي بمناسبة اسبوع التعبئة. ووصف قائد الثورة ان العمل الجاد والحكمة والصدق والثقة بالله" بأنها أدوات مجربة ومختبرة للتغلب على مشاكل البلاد.

وأعرب يجب ان تكونوا ممتنين لموقفكم واعلموا أنه بهممكم العالية وفي ضوء الحكمة والعدل وبالثقة والاعتماد على الله تعالى يمكنككم أن تكونوا فاعلين في حل المشكلات في جميع القضايا العامة للوطن والأمة هذه تجربة الشعب الإيراني على مدى عقود.