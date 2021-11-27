رئيسي يغادر طهران متوجها إلى تركمانستان

وستستضيف تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في 27 نوفمبر من هذا العام.

سيتوجه الرئيس الايراني إلى تركمانستان لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي (اكو) في العاصمة التركمانية عشق اباد.

ویذکر انه سيغادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي طهران متوجها إلى عشق آباد لحضور قمة التعاون الاقتصادي الإقليمي (اكو) التي ستعقد يوم السبت المقبل في العاصمة التركمانية.

وستستضيف تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في 27 نوفمبر من هذا العام.

وستعقد القمة الخامسة عشرة للمنظمة بشكل حضوري على الرغم من أن القمة الـ 14 لمنظمة التعاون الاقتصادي عُقدت افتراضيا سبب تفشي كورونا برأسة باكستان في مارس 2021.

وكان شعار القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي هو "التعاون الاقتصادي الإقليمي في فترة ما بعد كورونا".