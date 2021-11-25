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الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال لقائه اليوم مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة، بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين.
رمز الخبر: ۶۰۷۶۴
تأريخ النشر: 24 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي استقبل المواطن عبد الزهرة عيدان الفتلاوي، الذي تظلم لدى الكاظمي عبر وسائل الإعلام من محاولات موظفين في إحدى دوائر الدولة إجباره على دفع رشوة مقابل إنجاز معاملة حقوقه".

ولفت البيان الى أن "الكاظمي استمع إلى تفاصيل شكوى المواطن، واطلع على سير معاملته المتوقفة منذ سنوات في إحدى دوائر الدولة، وأسباب تعطيلها".

وأضاف، أن "الكاظمي وجّه الجهات المعنية بمتابعة شكوى المواطن، ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون الإخلال بالمصلحة العامة، وعرقلة معاملات المواطنين".

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