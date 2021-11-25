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سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة

عاد السلطان هيثم بن طارق إلى سلطنة عمان بعد أن اختتم زيارة استغرقت يومين قام بها إلى قطر تلبية لدعوة امير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني.
رمز الخبر: ۶۰۷۶۳
تأريخ النشر: 24 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقد أجرى السلطان خلال الزيارة محادثات رسمية مع أمير دولة قطر، ناقشا خلالها أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والقطري بما يحقق المزيد من تطلعاتهما.

وكان في استقباله لدى عودته إلى المطار السلطاني الخاص عدد من الشخصيات الرسمية ومجموعة من القادة العسكريين.

وقد غادر السلطان هيثم بن طارق قطر ظهر اليوم، وكان أمير قطر في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الدوحة الدول.

وخلال زيارته لقطر، زار امير قطر والسلطان العماني، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة. واستمعا لشرح عن أهداف هذه المؤسسة القيمة وما تقوم به من عملية إشراف على مؤسسات في مجالات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ما تحتويه من فروع الجامعات العالمية وبرامج التعاون مع المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان، كما اطلعا على صروح الجامعات العالمية والمراكز البحثية والمرافق الأكاديمية التابعة للمؤسسة.

كما قام الجانبان بزيارة إلى مكتبة قطر الوطنية قدمت خلالها نبذة عن المكتبة والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وما تضمه من مصادر ومراجع ومخطوطات تخدم الباحثين والطلبة في مختلف الحقول العلمية والأدبية، وما تحتويه من نظم أرشفة متطورة ومرافق وخدمات.

وفي مقر اقامته في الدوحة، استقبل السلطان هيثم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني أنفن تينو، حيث تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها، بين الجهات المعنية بسلطنة عمان، في مجال رياضة كرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعرب السلطان العماني عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل تطوير لعبة كرة القدم عالميا، فيما عبر تينو عن خالص شكره للسلطان على دعمه واهتمامه المتواصل واللامحدود بالشباب العماني والرياضات المختلفة التي تنمي قدراتهم، وخاصة كرة القدم في سلطنة عمان.

 

         

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