شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى

استشهاد مدنيين اثنين واصابة ثالث بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية في عدوان جوي اسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

أفادت وسائل إعلام محلية سورية فجر الأربعاء بسماع دوي انفجارات في سماء محافظة حمص، مشيرةً إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي.

وأعلنت مصادر سورية رسمية عن أن عدوانا جويا اسرائيليا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وسط تصدي الدفاعات الجوية.

وقال مصدر عسكري سوري تعليقا على العدوان، إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر، أن وقد وسائط الدفاع الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مبينا أن العدوان أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.