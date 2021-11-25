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في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات

يتجه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الليلة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، على أن تستمر الزيارة لـ 48 ساعة.
رمز الخبر: ۶۰۷۶۰
تأريخ النشر: 24 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وسيلتقي غانتس بالوزير المكلف إدارة الدفاع الوطني في المغرب عبد اللطيف لوديي، على أن يوقع معه اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

واقتنت المغرب أخيراً نظام «SKYLOCK» المضاد للطائرات من دون طيار، الذي تصنعه شركة «Skylock Systems»، وهي جزء من مجموعة «Avnon» الإسرائيلية بهدف تطوير قدراتها في حماية المنشآت الحيوية والحساسة، والمدنية والعسكرية.

وتعمل "إسرائيل" والمغرب حالياً على مشروع لتصنيع طائرات انتحارية من دون طيار في المغرب.

إلى ذلك، كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن وصول "بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية".

ومن المقرر أن يتجول "أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل لكتابة تقارير عن تلك الزيارة وتشجيع المغاربة لزيارتها".

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