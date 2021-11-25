النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

لافروف يتهم فرنسا وألمانيا بالتواطؤ مع أوكرانيا وتشجيعها

"ويثير قلقي الشديد، العناد الذي تبديه برلين وباريس في رفض دعم تنفيذ اتفاقيات مينسك، إنهما تريدان تبرير بكل الطرق الممكنة وتبييض تصرفات نظام كييف غير المقبولة".
رمز الخبر: ۶۰۷۴۹
تأريخ النشر: 24 November 2021

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة بشأن العناد الذي تبديه برلين وباريس، في التواطؤ وتشجيع رغبة كييف في عدم تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأضاف الوزير: "لقد انسحبت أوكرانيا علنا منها (اتفاقيات مينسك)، وبدل توبيخ أوكرانيا وإجبار عملائهم في كييف على القيام بما تم الاتفاق عليه، بدعم من إنجلترا وفرنسا، يقولون لنا: تعالوا لنجتمع معا مرة أخرى في صيغة نورماندي. هذا طريق مسدود".

وتابع الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو اليوم: "ويثير قلقي الشديد، العناد الذي تبديه برلين وباريس في رفض دعم تنفيذ اتفاقيات مينسك، إنهما تريدان تبرير بكل الطرق الممكنة وتبييض تصرفات نظام كييف غير المقبولة".

المصدر: RT

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
خبير اقتصادي: روسيا جدية في التعاون مع لبنان بالمجال النفطي
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
رفض حزبي وشعبي للاتفاق بين الحكومة المقالة والانقلابيين العسكريين
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق