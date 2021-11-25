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اللواء سلامي: لا مكان لأمريكا في المنافسة الإقليمية

تواجدوا في الساحة في ظل التوكل على الله، واضاف: تجاوزنا مصاعب كبيرة وسنتجاوز الصعاب القادمة ايضا رغم كونها اكبر من سابقاتها.
رمز الخبر: ۶۰۷۴۸
تأريخ النشر: 24 November 2021

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، يوم الثلاثاء، ان إيران هي التي تدير أمريكا التي لا مكان لها في المنافسة الإقليمية.

وهنأ اللواء سلامي في كلمته اليوم الثلاثاء خلال ملتقى مسؤولي التعبئة الطلابية الجامعية لعموم جامعات البلاد، لمناسبة اسبوع تعبئة المستضعفين، وقال: ان الامام الخميني (رض) تمكن بفكره العميق ورؤيته الربانية الثاقبة من خلق عمل رائع عظيم كان بمثابة بزوغ شمس في سماء الثورة الاسلامية الا وهو تاسيس منظمة تعبئة الستضعفين.

واعتبر ، قائد الثورة الاسلامية، بأنه يعد اكبر رصيد للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان قائد الثورة هو اكبر رصيد لنا حيث تمكن من الوقوف بشجاعة امام الاعداء وقاد البلاد الى الاستقلال الحقيقي.

واضاف: ان قادتنا شتتوا تركيز العدو عن المراكز الاستراتيجية وخلقوا القدرة في الاراضي البعيدة والقريبة وبلوروا الروح التعبوية لدى شباب سوريا والعراق ولبنان واليمن وافغانستان.

ونوه الى مؤشرات الاحباط والكآبة السائدة في اوساط المجتمع الاميركي بسبب سياسات حكامهم واضاف: ان الاميركيين هم انفسهم وضعوا مصطلحات الكآبة الكبرى والتآكل الكبير. انظروا لما حل بشبابهم بحيث يبادر 40 الف شاب في اميركا للانتحار سنويا.

واضاف: هنالك اليوم 40 مليون مشرد و 50 مليون جائع في اميركا التي تبلغ نفقاتها العسكرية السنوية 700 مليار دولار مع اجمالي انتاج محلي يبلغ اكثر من 14 تريليون دولار.

ونوه الى منجزات الشباب الايراني ومنهم التعبويين في مختلف المجالات والاصعدة العسكرية والاقتصادية ومنها صنع الطائرات المسيرة والاقمار الصناعية والمصافي والمروحيات والطائرات والصواريخ البالستية الدقيقة.

واكد اللواء سلامي ان الفكر التعبوي جعلنا لا نخشى اي قوة في العالم واضاف: لقد رايتم مواجهة شبابنا للاميركيين مرارا. البلاد اليوم هي بايديكم. اصمدوا وصونوا القيم المتبلورة. الاعداء منعوا الدواء والغذاء عن اطفالنا لشل شعبنا. احذروا كي لا نصبح في لعبة حربهم النفسية.

وأشار الى ان الاعداء يسعون للهيمنة على العالم من خلال تغيير شخصية وهوية شباب العالم بحيث تكون لديهم 3 خصائص وهي العقيدة الاميركية المشتركة ونمط الحياة الغربية وامتلاك معلومات متماثلة واضاف: ان هذه هي الطبيعة الذاتية التي يجب ان يكون عليها الانسان في القرن 21 حسب الرؤية الاميركية لذا علينا الدفاع عن هويتنا من خلال معرفة هذه السياسة.

وقال: نحن الان في حصار ولكن حينما نريد اخراج لبنان من الحصار وان نرسل الوقود اليه، لا يمكنهم (الاعداء) استهداف سفننا وناقلات نفطنا. تواجدوا في الساحة في ظل التوكل على الله، واضاف: تجاوزنا مصاعب كبيرة وسنتجاوز الصعاب القادمة ايضا رغم كونها اكبر من سابقاتها.

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