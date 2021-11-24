اللجان النيابية تفشل في إقرار قوانين معيشية لعدم وجود التمويل

فشلت اللجان النيابية في إقرار مشاريع قوانين معيشية لعدم وجود التمويل اللازم لها.

موقع تابناك الإخباري_فشلت اللجان النيابية في إقرار مشاريع قوانين معيشية لعدم وجود التمويل اللازم لها. ثلاثة إجتماعات للجان النيابية تمحورت حول قضايا معيشية تمس المواطن خرجت خالية الوفاض من دون أي نتائج.

ولم تستطع لجنة الصحة النيابي التوصل إلى آليات عملية لمشروع قانون تمويل الأدوية المزمنة حتى لو بنسبة تفوق الـ 80 % لأن مصرف لبنان عاجز عن تأمين العملات الصعبة.

وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة اعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان تعليقَ اقتراحِ قانونِ المساعدةِ الاجتماعيةِ لمدةِ شهرينِ حرصاً على التوازن المالي معلناً توجهَ اللجنةِ للمطالبةِ بجلسةِ مساءلةٍ للحكومة إن لم تُبدِ جديّةً في مسألةِ سعرِ الصرفِ المتعلقِ بالسحوباتِ المصرفية.

بدورها لجنة الإدارة والعدل قررت خلال جلستها ايضا تأجيل البت في اقتراح إعفاء رخص البناء من الرسوم.