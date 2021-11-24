اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان الحكومة تواصل مفاوضاتها مع الدول الاوروبية لحل أزمة المهاجرين

موقع تابناك الإخباري_وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة تلقت إشارات إيجابية بشأن التصنيف الائتماني".

وبحسب ناظم، فإن مجلس الوزراء صوت كذلك على "رفع قيود السفر من الهند واليها بعد تحسن الموقف الوبائي".

واوضح ان مجس الوزراء وافق ايضا على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البدعة الأنبوبي في البصرة"، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه قيادة القوات البحرية بتشييد زوارق تخدم المنشآت النفطية".

وكشف عن تصويت مجلس الوزراء على دعم الاندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونها.

وبين ناظم ان مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالاجور المعتمدة في الموازنة.