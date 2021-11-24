استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته.

وأشارت مصادر للوكالة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية، من بينها ما يتعلق بالحالة الصحية.

يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر.

في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده يان كوبيش، مبعوثا خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2542 لعام 2020 الذي استحدث هذا المنصب.

ولد كوبيش عام 1952، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية. ويجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.