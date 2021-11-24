بلاسخارت: الانتخابات أديرت بشكل تقني جيد ولا دليل على تزويرها ونرفض تغيير نتائجها بالترهيب

أعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام. وقالت: نرفض تغيير نتائج الانتخابات بالترهيب والضغط، مشيرة الى انه حتى الآن وكما صرح القضاء، لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_أعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التي نظمت في تشرين الاول "قيمت على أنها سليمة بشكل عام".

وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما".

ودعت المسؤولة الاممية إلى "التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون، والى الهدوء وضبط النفس واعتماد الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما"، لافتة إلى أنه "حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء".

وتابعت أن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب"، مشددة على "أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة".

وقالت ان الامم المتحدة "ترفض اعمال العنف من جانب الاحزاب والكيانات الرافضة لنتيجة الانتخابات". وتابعت: نرفض تغيير نتائج الانتخابات بالترهيب والضغط.