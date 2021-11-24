قائد عمليات القوة البحرية الأوروبية يزور مركز الأمن البحري

زار قائد عمليات القوة البحرية الأوروبية (أتلانتا) اللواء الركن بحري أليخاندرو كوردا والوفد المرافق له امس، مركز الأمن البحري بمعسكر المرتفعة.

موقع تابناك الإخباري_زار قائد عمليات القوة البحرية الأوروبية (أتلانتا) اللواء الركن بحري أليخاندرو كوردا والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليًا، مركز الأمن البحري بمعسكر المرتفعة، امس الاثنين.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر المركز، رئيس مركز الأمن البحري العميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي.

واطّلع الضيف خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوِّد به من أجهزة وتقنيات متطوِّرة تتناسب والواجبات التي يضطلع بها.

كما استمع إلى إيجاز عن الأدوار والمهمات التي يقوم المركز بإدارتها ضمن واجباته الوطنية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ والمعنية بجهود المحافظة على سلامة البيئة البحرية.