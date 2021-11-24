لافروف: روسيا سترد بشكل متناسب على العقوبات غير الشرعية ضد "السيل الشمالي 2"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو سترد بشكل متناسب على العقوبات الغربية غير الشرعية ضد مشروع "السيل الشمالي 2".

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة ألقاها أثناء منتدى "الأجندة الدولية لقطاع الأعمال الروسي" المنظم من قبل الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، قال لافروف: "لقد أصبح معلما من معالم عصرنا لجوء معظم الدول الغربية وفي مقدمتها الأمريكيون، إلى قيود أحادية ذات دوافع سياسية وتفرض بأبسط ذريعة سواء أكان لذلك سبب ما أم لا".

وتابع الوزير: "ومثال صارخ على ذلك هو ما يفعلونه ضد (مشروع) السيل الشمالي 2. ونحن من جانبنا سنرد على مثل هذه الخطوات غير الودية بشكل متزن ومتناسب تماشيا مع أهداف الدعم المستدام للاقتصاد الوطني".