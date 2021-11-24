الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي

انطلقت أمس الإثنين بالدار البيضاء النسخة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي البرتغالي، بحضور عدد من رجال الأعمال بالبلدين الراغبين في استكشاف أسواق جديدة واغتنام مزيد من الفرص الدولية التي يتيحها المغرب والبرتغال.

موقع تابناك الإخباري_وتنظم هذه الدورة الجديدة لمنتدى الأعمال المغربي البرتغالي، بمبادرة من وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية (AICEP)، بالتنسيق مع السفارة البرتغالية بالرباط، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وذلك تحت شعار "شراكة من أجل مستقبل أخضر وتكنولوجي".

ويمثل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، فرصة سانحة أمام المهنيين من البلدين للمشاركة في جلسات عامة وورشات عمل تعالج الطاقات المتجددة والمدن الذكية والتنقل الكهربائي، فضلا عن دراسة دينامية الاستثمار المشترك بين المغرب والبرتغال.

وبالموازاة مع منتدى الأعمال المغربي البرتغالي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره البرتغالي، كونفدرالية المقاولات البرتغالية (CIP)، وتتعلق بإحداث مجلس اقتصادي مغربي برتغالي (CEMP)، بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

ومن جهة أخرى، ستكون البرتغال ضيف شرف معارض Elect Expo و EneR Event و Tronica Expo، التي ستقام خلال الفترة ما بين 24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بمركز معارض محمد السادس بمدينة الجديدة.