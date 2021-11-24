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القبض على مجموعة متهمين بينهم إرهابي ومخالفين لشروط الإقامة ومشتبه بهم بحوزتهم مواد مخدرة

تمكنت وزارة الداخلية العراقية من القبض على مجموعة من المتهمين بينهم إرهابي ومخالفين لشروط الإقامة وعدد من المشتبه بهم بحوزتهم مواد مخدرة.
رمز الخبر: ۶۰۷۲۷
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي بيان صدر عنها، فانه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة وتكثيف الجهود الاستخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة، تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على (8) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط (27) غرام من مادة الكرستال وادوات التعاطي ومع عدد من الأسلحة والاعتدة المختلفة الغير مرخصة شرقي العاصمة بغداد."

كما تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية من القاء القبض على "متهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وبحوزته (70) غرام من مادة الكرستال المخدرة وأدوات التعاطي واسلحة ومبالغ مالية، بالإضافة الى القاء القبض على اربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وفي سياق متصل، تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات التاجي من "القاء القبض على متهم بالإرهاب ضمن منطقة شاطئ التاجي والصادرة بحقة مذكرة قبض قضائية فيما تمكنت القوة ذاتها من القاء القبض على متهم ضمن منطقة (الطي) في جانب الكرخ وبحوزته (24) غرام من مادة الكرستال المخدرة وميزان و(15) حبة مخدرة وأدوات التعاطي وكمية الاسلحة والاعتدة."

كما تمكنت القوة ذاتها وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية شؤون الإقامة ومفرزة من استخبارات وأمن بغداد ومفرزة من جهاز الامن الوطني من "تنفيذ واجب تحري وتفتيش ضبط خلاله (37) من الأجانب المخالفين لقانون الإقامة ضمن منطقتي البياع والسيدية يحملون الجنسية الأسيوية
تم تسليم جميع المتهمين والمخالفين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم."

 

         

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