اكتشاف مخبأ ذخائر ومتفجرات للعناصر التكفيرية بمحافظة البيضاء

عثرت الشرطة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء على كمية كبيرة من الذخائر والقذائف المختلفة، كانت العناصر التكفيرية خبّأتها قبل دحرها من المديرية في أيلول/سبتمبر المنصرم.

وذكرت شرطة المديرية أن الذخائر والمقذوفات كانت مخبأة في أحد المنازل بمديرية الصومعة، والذي كان مقرًّا لأحد عناصر الجماعة التكفيرية الإجرامية التابعة للتحالف السعودي.

وشملت كمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الخفيفة والرشاشات المتوسطة والثقيلة وقذائف مضادة للدروع وأعيرة مختلفة من قذائف المدفعية.

وأشارت شرطة المديرية إلى تعاون المشايخ والوجهاء والمواطنين في مديرية الصومعة الذي أسهم وبشكل كبير في تطهير المديرية من العناصر التكفيرية الإجرامية المدعومة من التحالف السعودي، وكشف مخابئ الأسلحة والمتفجرات التي خلفها التكفيريون.

المصدر: قناة المسيرة