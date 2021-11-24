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المحاضرون المجانيون يتظاهرون أمام وزارة التربية في بغداد للمطالبة بتعيينهم ويلوحون بالتصعيد

تظاهر المئات من العاملين في قطاع التدريس الحكومي في العراق والذين يُعرفون بــ "المحاضرين المجانيين" في بغداد وعدد من المحافظات مطالبين بتطبيق قرار 315 والقاضي بتحويلهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم حيث يعمل هؤلاء منذ عدة سنوات مجانًا وبدون أي اجور وهم من خريجي المعاهد والكليات التربوية.
رمز الخبر: ۶۰۷۲۵
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ولوّح المتظاهرون بالتصعيد والإضراب عن الدوام خلال الفترة المقبلة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالتعيين على الملاك الدائم، أو بصفة عقود وزارية. وإحتشدوا أمام وزارة التربية في العاصمة بغداد ومديريات التربية في المحافظات في أكبر تحركات منظمة لهذه الشريحة.

وقال عدد منهم إنهم يطالبون بحقوق مشروعة كونهم باشروا بدوامهم في مدارس العراق الحكومية دون إنقطاع وأن شمولهم بقرار 315 الخاص بتعيينهم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم.

ويعمل المحاضرون المجانيون في المدارس الحكومية العراقية بشكل مجاني، ويزيد عددهم في عموم البلاد عن 300 ألف محاضر بحسب وزارة التربية العراقية.

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