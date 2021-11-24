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هيئة الطيران المدني: العدوان يتعمّد الكذب لاستهداف مطار صنعاء الدولي

أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل أن التحالف السعودي يتعمد الكذب والتضليل وتزييف الحقائق بشأن مطار صنعاء لتبرير استهدافه المستمر.
رمز الخبر: ۶۰۷۲۴
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفاد وكيل الهيئة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "أن ادعاءات تحالف العدوان تهدف إلى إيقاف حركة المطار الملاحية والخدمات التي يقدمها لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية".

وقال إن "مايسوّق له العدوان هذه الأيام تمهيد لاستهداف ما تبقى من منشآت المطار بعد أخذ ضمانات من الأمم المتحدة بعدم استهدافه كونه منشأة مدنية تُحرّم القوانين والاتفاقيات الدولية استهدافه".

وأوضح وكيل هيئة الطيران، أن "الفيديو الذي تداولته قنوات العدوان مؤخرا هو فيديو في المطار العسكري المجانب لمطار صنعاء المدني"، مشيرا "الكل يعرف هذا، مثله مثل أغلب مطارات العالم ومنها مطاري أبها وجدة التي يكون المطار العسكري مجانب للمطار المدني وتواكب هذا التصوير مع مرور الطائرة الأممية".

وأشار إلى أن طيران الأمم المتحدة يصل إلى مطار صنعاء منذ بداية العدوان بواقع ثلاث إلى خمس رحلات يومياً بانسيابية تامة ولم يسجل أي خلل أمني أو فني بشهادة طياري الأمم المتحدة وموظفيها.

وتابع وكيل الهيئة أن ممثل الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية اطلع على حجم التدمير الذي لحق بمطار صنعاء ومدى جاهزيته الفنية والخدمات الملاحية التي تقدم للطائرات الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية وفقا للشروط والمتطلبات الدولية في المطارات العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.

 

         

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