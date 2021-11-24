ملك الاردن يبحث مع نظيره البحريني عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سوريا

وصل ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين برفقة زوجته الملكة رانيا العبدالله الى العاصمة البحرينية المنامة، أمس الاثنين، حيث بحث مع نظيره البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا.

وخلال زيارته إلى البحرين، عقد ملك الأردن مباحثات مع الملك البحريني في قصر"الصخير"، تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين، و تنسيق الجهود في الحرب على "الإرهاب"، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن عبد الله الثاني تأكيده دعم بلاده "جهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".

كما أكد الطرفان "أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على (الإرهاب)، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار"، وشكر آل خليفة الأردن على "مواقفه الداعمة لبلاده في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار الملكان إلى ضرورة "العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة، وتأثيرها على أمنها واستقرارها"، لافتين إلى أهمية "التعاون بين البلدين لتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية".

وتعهّدا بمواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية "تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

واتفق الجانبان على أهمية توسيع التعاون في شتى الميادين، لا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأبديا ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري الذي وصل إليه البلدين.

ولفتت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن آل خليفة "أشاد بعمق العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والمستوى المتقدم من التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات".

وأعرب عن ارتياحه لمستوى التبادل التجاري، "وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من تقدم ونمو".

وتأتي زيارة الملك الأردني إلى البحرين ضمن جولة خليجية تشمل أيضًا الإمارات العربية المتحدة.