الجبهة الشعبية: المناورات الاسرائيلية دليل على تخبط العدو أمام مقاومتنا

أكد القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة أن الكيان الاسرائيلي يمارس كل أشكال العدوان، وما المناورات الصهيونية الا رسائل يحاول الكيان الاسرائيلي ايصالها".

وفي تصريح لتابناك، قال الثوابتة إن المناورات الاسرائيلية هي بالنسبة لنا دليل على تخبط العدو أمام المقاومة الفلسطينية التي عكستها معركة سيف القدس وأمام عظمة المقاومة اللبنانية والمقاومين الفلسطينيين الرافضين لوجود الاحتلال".

وأكمل قائلا: "نقول اليوم بأن الشعب الفلسطيني يرفض كل القرارات التي تدين النضال والمقاومة الفلسطينية، وسنواصل مقاومتنا الى أن يرحل الاحتلال عن أرضنا".