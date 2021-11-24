رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية

كرم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عددا من الشخصيات التي أثرت البرنامج النووي المصري، كما كرم الطلاب الفائزين في إحدى المسابقات التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع العيد الأول للطاقة النووية، للتنافس بين النشأ، بهدف تعزيز ارتباطهم بقضايا الوطن.

موقع تابناك الإخباري_فقد قام مدبولي بتكريم عدد من النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الراحل الدكتور إبراهيم العسيري المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل.

وحرص رئيس الوزراء خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوي الاول للطاقة النووية على تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الكهرباء عن أفضل رسوم كاريكاتير تعبر عن الطاقة النووية.

كما تم تكريم الدكتور الراحل مصطفى مشرفة، والدكتور سيد بهر الدين، والدكتور على الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق.

وخلال الاحتفال شاهد رئيس الوزراء والحضور فيلما وثائقيا بعنوان "حلم يتحقق"، حول رحلة مصر نحو الوصول الى برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.