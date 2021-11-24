وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية

موقع تابناك الإخباري_حضر وزير الدفاع المصري محمد زكي، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

ويأتي ذلك في إطار حرص قيادة القوات المسلحة على متابعة مراحل سير الإختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للإنضمام الى الكليات والمعاهد العسكرية، وفق بيان وزارة الدفاع المصرية.

وأكد زكي أن "معايير الاختيار تتم وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لإختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق فى شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لاستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته".

وأعرب عن إعجابه وتقديره "بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها"، كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم "بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات".

وناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة في مختلف المجالات، مشيداً بحالة الوعي والمستوى الثقافى العالي لكافة الطلبة المتقدمين للاختبار.

واختتم زكي كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما "يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإختبارات رغم الإقبال الكثيف وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين".