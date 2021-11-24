تونس تتسلم 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون" من الولايات المتحدة

تسلّمت تونس، أمس الاثنين، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسن آند جونسن" المضاد لفيروس كورونا المستجد، من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات "كوفاكس".

موقع تابناك الإخباري_وتعد هذه الكمية من اللقاحات رابع تبرع مباشر باللقاحات من الولايات المتحدة لتونس، ويصل بذلك إجمالي ما تبرعت به منذ شهر تموز/يوليو الماضي إلى أكثر من مليوني جرعة لقاح، وفق بلاغ، صادر اليوم عن سفارة الولايات المتحدة بتونس.

وحضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات، في مطار تونس قرطاج، وزير الصحة علي مرابط والقائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، والمستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والمستشارة لدى رئاسة الجمهورية سعاد الطرابلسي.

وقالت القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي إن "الولايات المتحدة تبرهن من خلال هذا التبرع المباشر (..) على التزامها بدعم الأهداف الوطنية لبرنامج التلقيح في تونس وبإنهاء تفشي وباء كوفيد 19".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة، قد ساهمت محليا بأكثر من 42 مليون دولار لدعم جهود تونس في التصدي لكوفيد 19 والتعافي منه.