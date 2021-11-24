النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

تونس تتسلم 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون" من الولايات المتحدة

تسلّمت تونس، أمس الاثنين، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسن آند جونسن" المضاد لفيروس كورونا المستجد، من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات "كوفاكس".
رمز الخبر: ۶۰۷۰۰
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتعد هذه الكمية من اللقاحات رابع تبرع مباشر باللقاحات من الولايات المتحدة لتونس، ويصل بذلك إجمالي ما تبرعت به منذ شهر تموز/يوليو الماضي إلى أكثر من مليوني جرعة لقاح، وفق بلاغ، صادر اليوم عن سفارة الولايات المتحدة بتونس.

وحضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات، في مطار تونس قرطاج، وزير الصحة علي مرابط والقائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، والمستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والمستشارة لدى رئاسة الجمهورية سعاد الطرابلسي.

وقالت القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي إن "الولايات المتحدة تبرهن من خلال هذا التبرع المباشر (..) على التزامها بدعم الأهداف الوطنية لبرنامج التلقيح في تونس وبإنهاء تفشي وباء كوفيد 19".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة، قد ساهمت محليا بأكثر من 42 مليون دولار لدعم جهود تونس في التصدي لكوفيد 19 والتعافي منه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس