أردوغان: ننتظر من الإنتربول تعاونًا لإعادة الإرهابيين المطلوبين الى القضاء التركي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تطلعه لأن تقدم الشرطة الدولية "الإنتربول" تعاونًا قويًا لإعادة المطلوبين للقضاء التركي من تنظيمي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيين.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، عبر الفيديو، جرى بثها أمام الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان: "لا ينبغي السماح للإرهابيين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ والموظفين أن يتجولوا بحرية"، وأكد أنّ تركيا تحارب إرهابيي تنظيم "بي كا كا" منذ 40 عاما.

وأوضح أنّ تركيا تأثرت من الاشتباكات الحاصلة في سوريا والعراق، وأنها تستضيف 5 ملايين لاجئ، وأنّ موقعها الجغرافي يجعلها تتأثر أمنياً من الأحداث الحاصلة في البلقان وشمال إفريقيا والقوقاز.

وشدّد على أنّ بلاده تكافح حاليا تنظيمات "داعش" و"غولن" و"بي كا كا/ب ي د" بشكل مكثف، وأنّ لها أكثر من ألفي مطلوب مدرجين في النشرة الحمراء.

وأكد أنّ بلاده تدعم أنشطة الشرطة الدولية على مدار أكثر من 90 عامًا، فيما إنتقد تدخل بعض الدول الغربية بعمل الشرطة الدولية.

وقدم الرئيس التركي تعازيه للحضور في من فقد حياته من عناصر الشرطة الدولية بسبب وباء كورونا منذ ظهوره أواخر العام 2019.

والشرطة الدولية من أكبر المنظمات الدولية تضم 194 دولة في عضويتها، وانضمت تركيا إليها عام 1930، واستضافت اجتماعات جمعيتها العامة في عامي 1955 بإسطنبول و1996 في أنطاليا.