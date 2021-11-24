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الأمم المتحدة تعلن نيتها إستخدام التكنولوجيا والقدرة الطبية لتحسين حفظ السلام

قال مسؤولو الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، إنه اعتبارا من 7 كانون الأول/ديسمبر، سيناقش الوزراء من جميع أنحاء العالم التكنولوجيا وبناء القدرات الطبية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
رمز الخبر: ۶۰۶۹۵
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وسيجمع المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في سيول في كوريا الجنوبية، أكثر من 700 شخص من 155 دولة، بما في ذلك وزراء خارجية ودفاع ورؤساء منظمات دولية وأكاديميون وصحفيون.

والحدث الذي يستمر يومين هو الأحدث في سلسلة من الاجتماعات على مستوى رؤساء الدولة أو الحكومة أو الوزراء منذ عام 2014. وعقد آخرها في عام 2019 في نيويورك.

وفي حديثه للصحفيين، قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، إن قوات حفظ السلام "تواجه تحديات رهيبة بشكل متزايد".
وأوضح "أنهم بحاجة إلى دعم من الأمانة العامة وهم بحاجة إلى دعم من دولنا الأعضاء وهذا حقا ما نتوقعه من اجتماع صول".

وأضاف وكيل الأمين العام للدعم التشغيلي، أتول كاري، أن البيئات المعقدة التي تعمل فيها البعثات تتطلب حلولاً إبداعية وأكثر مرونة.

وأوضح قائلاً: "يمكن للتكنولوجيا أن تجعل مهماتنا ومعسكراتنا ’أكثر ذكاءً‘ وأكثر تكاملاً وكفاءة وفعالية وأمانا وتسمح بتقديم خدمة شاملة ودعم تشغيلي فيما تقلل البصمة البيئية".

وأضاف كاري: "لقد أحرزنا تقدما مهما في معالجة الثغرات في الدعم الطبي في بعثات حفظ السلام، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

خلال الحدث المقرر في كانون الاول المقبل، يتوقع أن تساهم الدول الأعضاء في العديد من المبادرات، مثل نظام تتبع الإصابات الجديد، واستراتيجية الصحة العقلية للأفراد النظاميين، ونظام مراقبة الصحة العامة.

 

         

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