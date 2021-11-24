النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۶مشاهدات
‍ پ

السيسي مفتتحًا قمة الكوميسا: التكامل بين دول الكوميسا يسرع وتيرة التعافي من كورونا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه بجانب التأثير المباشر لجائحة كورونا على صحة وحياة المواطنين، فإنها أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في الدول الأعضاء، وتراجع الطلب والعرض الإقليميين، وتأثرت سلاسل الإمداد والتوريد للسلع والبضائع.
رمز الخبر: ۶۰۶۹۳
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، في القاهرة اليوم الثلاثاء، أضاف السيسي أنه انطلاقًا من هذ التحديات في ظل الدور المهم للكوميسا باعتبارها تجمع اقتصادي إقليمي للتنمية المستدامة، فإن مصر قامت بوضع رؤيتها لتحقيق التكامل والتعاون بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال التجارية بمفهومها الشامل يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

وتابع قائلاً: "تقع مسؤولية مشتركة علينا قادة وزعماء الإقليم من أجل استغلال الكوميسا لوضع خطط وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم تحفيز الطلب المحلى والإقليمي، وزيادة الإنتاج بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل، ومستوى معيشة الموطن في الدول الأعضاء".

وتستضيف مصر، اليوم الثلاثاء، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وشهدت القمة تسلّم مصر رئاسة الكوميسا من مدغشقر خلال القمة التي تعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس