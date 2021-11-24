تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها

تشهد محافظة السليمانية، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات طلابية احتجاجية فيما تحاول القوات الامنية تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضدهم.

موقع تابناك الإخباري_خرج طلاب الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية بإقليم كردستان في تظاهرات احتجاجية، لليوم الثالث على التوالي، قطعوا خلالها الطريق الرئيسي للمحافظة للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها بعد أن أعلنت وزارة المالية قطعها من قبل حكومة الإقليم بسبب الأزمة المالية.

من جانبها، عمدت قوات الأمن الكردية الى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعصي، لتفريق المحتجين الذين قطعوا مجموعة طرقات في المحافظة، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المتظاهرين.

الى ذلك، أضرم محتجون غاضبون، النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية.

واظهر مقاطع فيديو وصور جرى تداولها قيام مجموعة من المتظاهرين الغاضبين باضرام النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني واحراقه.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلاب الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصًا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.