حزب الله: الاكاذيب وإختلاق أخبار ورسائل مزورة لن يؤثر على صورة المقاومة الناصعة والمشرفة

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، أنّ "بعض الجهات المشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب واختلاق أخبارٍ ورسائلٍ مزوّرة لا أساس لها من الصحّة، نسبتها إلى قيادات أو جهاتٍ في "حزب الله"، بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللّبناني والعربي".

ولفتت في بيان اليوم الثلاثاء، الى أنها "تنفي نفياً قاطعاً صحة ما نشرته تلك الجهات وما يدور في فلكها من وسائل إعلام ومواقع الكترونية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو وسائل الإعلام الرصينة والسياسيين والناشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على الساحتين اللبنانية والعربية إلى اهمال هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة التي لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة الناصعة والمشرفة وموقفها الدائم إلى جانب الحق والحقيقة ومقاومة الاحتلال ومقارعة الظلم والظالمين".

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله