المحاضرون المجانيون يتظاهرون ويغلقون مبنى تربية البصرة مطالبين بتثبيتهم

تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين والعقود والإداريين في البصرة احتجاجًا على عدم تثبيتهم.

موقع تابناك الإخباري_وطالب المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى تربية البصرة، بتعديل سلم الرواتب وفقًا لقرار ٣١٥ وليس ١٣٠، وتقليل أيام الدوام في المدارس واحتساب سنوات التطوع كخدمة فعلية.

كما طالب المشاركون بإطلاق درجات الحذف والاستحداث في موازنة ٢٠٢٢.

وقام عدد من المتظاهرين بغلق مبنى مديرية تربية البصرة وتعطيل الدوام احتجاجًا على تجاهل مطالبهم المشروعة.

وكانت المديرية العامة لتربية البصرة، قد كشفت يوم أمس الاثنين، عن موقف اعتصام المحاضرين ومطالبهم.

وقال مدير اعلام المديرية، باسم القدراني إن "اعتصام المحاضرين لا يزال مفتوحًا و لهم عدة مطالب بتوفير درجات الحذف الاستحداث ومراعاة رواتبهم الضعيفة وان تعمل الوزارة على انصافهم".

وأضاف القدراني: "نأمل أن تحل مشاكل شريحة المحاضرين لأهميتهم الكبيرة في سد الكثير من الشواغر وان غيابهم يسبب نقص كبير لو جودهم المهم في العمل التربوي".