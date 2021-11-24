النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

وقفة دعم للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

نظّمت المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى، بالتعاون مع هيئة التنسيق الوطني ولجان أهالي الأسرى في محافظة الخليل، وقفة شعبية دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط المدينة.
رمز الخبر: ۶۰۶۸۴
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_شارك ذوو الأسرى وفعاليات الخليل في وقفة دعم للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، نظمتها المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى، بالشراكة مع هيئة التنسيق الوطني ولجان أهالي الأسرى بالمحافظة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يومًا، وهشام أبو هواش منذ (98 يوما)، وعياد الهريمي منذ (61 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (43 يوما)، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، ورددوا هتافات كان ابرزها "بالروح بالدم نفديك يا اسير" و"لا للاعتقال الإداري" و"اسرانا البواسل ليسوا أرقاما.. بل كرامة انسان" و"افيقوا أيها العالم اسرانا في خطر".

ووجه المتحدث الرسمي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، التحية الى كل الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام الذين دخلوا بأوضاع صحية صعبة جدا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وأكد أهمية التفاعل الشعبي في كافة المحافظات الفلسطينية وان يرقى الى مستوى تضحيات الاسرى لمساندتهم ورفع معنوياتهم والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الافراج عنهم، وأشار الى التنكيل والإجراءات العقابية القمعية داخل السجون ومنها تفريغ سجن جلبوع ونقل الاسرى الى سجون "ريمون وهداريم وبئر السبع"، والعزل الانفرادي.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، إن قضية أسرانا خاصة المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الاداري التعسفي وغير القانوني والذي يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال من دون تهمة ومحاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، يجب أن تنتهي بتبييض السجون، فالطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري.

وأضاف أن الإهمال الطبي داخل السجون طال 227 أسيرًا آخرهم الشهيد سامي العمور، لذلك التفاعل مع الأسرى يجب أن يكون بشكل أوسع خاصة من المؤسسات الدولية فما زال هناك قمع وتنكيل بأسرانا الذين يزيد عددهم على 4600 اسير يقبعون في سجون الاحتلال منهم 25 امضوا ما يزيد على 30 سنة و223 طفلا 544 اداريا و42 ماجدة بينهم 8 أمهات.

ودعا الى مزيد من الالتفاف الشعبي حول أسرانا وتكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس