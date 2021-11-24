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مقتل 45 شخصاً على الأقل بعد اشتعال النيران في حافلة على طريق سريع غربي البلاد

قتل 45 شخصًا، على الأقل، جراء اصطدام حافلة واشتعال النيران فيها على طريق سريع غربي بلغاريا.
رمز الخبر: ۶۰۶۸۱
تأريخ النشر: 23 November 2021

ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلاً لقوا مصرعهم عندما اشتعلت النيران في حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة "بغنيس" إن الحادث وقع في الساعة الثالثة فجرًا في الطريق السريع الواصل بين مدينة بلاغويفغراد والعاصمة صوفيا، بعد أن عبرت الحافلة التي كانت متجهة إلى اسطنبول وعلى متنها 52 شخصًا، الحدود البلغارية مساء الاثنين.

وأضافت الوكالة أن بين القتلى سائق الحافلة، فيما نجا سبعة أشخاص، بينهم امرأتان وخمسة رجال.

وأكد المسؤول بوزارة الداخلية البلغارية، نيكولاي نيكولوف، مصرع 45 شخصًا على الأقل باحتراق حافلة تحمل لوحة مقدونية شمالية، مضيفًا أن سبعة أشخاص أصيبوا بحروق، نقلوا إلى مستشفى طوارئ في صوفيا لتلقي العلاج.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث على طريق "ستروما" السريع.

واتصل رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف بنظيره البلغاري لمناقشة ملابسات الحادث.

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