النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

سفیر ایران لدى تركيا يتحدث عن دعم طهران لتاسيس آلية "3+3" في القوقاز الجنوبي

ونوه الى السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة برئاسة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي وهي ايلاء الاولوية للدول الجارة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية اعلن مرارا موافقته على تاسيس آلية "3+3" (او 3+2 لحين موافقة جورجيا).
رمز الخبر: ۶۰۶۷۷
تأريخ النشر: 23 November 2021

صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا محمد فرازمند بان طهران تدعم مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لتاسيس آلية "3+3" في القوقاز الجنوبي.

واوردت وكالة انباء الاناضول بان السفير الايراني في انقرة اعلن في مقال له بان ايران تدعم مقترح ارودغان الذي طرحه في نوفمبر عام 2020 في مجال تاسيس آلية للتعاون الاقليمي في القوقاز الجنوبي بمشاركة دول جمهورية آذربيجان وارمينيا وجورجيا كثلاث دول في هذه المنطقة مع مشاركة تركيا وايران وروسيا في اطار مجموعة "3+3".

واشار الى ان ايران ايدت هذه الآلية منذ البداية واكدت اهمية تبلورها على وجه السرعة واعتبرها بانها تاتي في سياق مبادئ واسس السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان هذا الموضوع يعني حل مشاكل المنطقة من قبل دولها المعنية وخفض التوتر الى ادنى حد ممكن وتنمية التعاون وايجاد منطقة قوية عن طريق تجميع قدرات دولها.

ونوه الى السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة برئاسة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي وهي ايلاء الاولوية للدول الجارة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية اعلن مرارا موافقته على تاسيس آلية "3+3" (او 3+2 لحين موافقة جورجيا).

ولفت الى وجود ارادة جماعية ومصالح مشتركة وتفهم متبادل عالي المستوى بين الدول المعنية واضاف: لاشك ان ارساء السلام والاستقرار وانهاء توتر ممتد منذ 30 عاما في منطقة القوقاز الجنوبي الاستراتيجية وتوفر فرص التنمية والتجارة والاستثمارات والنقل الانسيابي، يخدم مصالح جميع الشعوب في المنطقة.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية اايرانية تربطها علاقات طيبة مع جميع الدول في هذه الآلية المقترحة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تامل وترغب بتحقيق هذه الآلية وترى بان آفاقا وضاءة ستتبلور في اطار هذه المبادرة في مجالات التعاون السياسي والامني والتجاري والاقتصادي والترانزيتي امام شعوب المنطقة.

واعتبر ان الميزة الكبرى لهذه المبادرة هي عدم تنحية اي طرف من الاطراف المعنية فيها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس