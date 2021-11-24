مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

وكان في استقبال غروسي والوفد المرافق له بمطار الامام الخميني (رض)، نائب رئيس منظمة الطاقة النووية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية "بهروز كمالوندي".

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، قبل قليل، الى مطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران.

وكان في استقبال غروسي والوفد المرافق له بمطار الامام الخميني (رض)، نائب رئيس منظمة الطاقة النووية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية "بهروز كمالوندي".

وافادت "ارنا"، ان المدير العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية سيلتقي، صباح يوم غد (الثلاثاء)، برئيس منظمة الطاقة النووية "محمد اسلامي"، كما سيجري مباحثات مع وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

ومن اهم المحاور المطروحة على جدول مباحثات غروسي في طهران، يشار الى تحديد اطر واضحة للتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.