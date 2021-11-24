تحذيرات من تصعيد محتمل في القدس بعد العملية الأخيرة

موقع تابناك الإخباري_عبرت أوساطٌ صهيونيةٌ في كيان الاحتلال عن تخوفِها من موجةِ عملياتٍ فلسطينيةٍ ضدَ تجمعات الجنودِ والمستوطنينَ بعدَ عمليةِ القدس بالامس.

أشعلت عملية ُالقدس ِالبطولية ُكل َإشارات ِالقلق ِوالانذار ِلدى قادة ِالاحتلال وأثارت الخشية َمجددا ًمن موجة ِعمليات ٍتلهب ُالشارع َالفلسطينيين وتدفعُ المزيد َمن الشبان ِالفلسطينيين للقيام ِبعمليات ٍمشابهة ٍضد َقوات ِالاحتلال والمستوطنين وهذا الامر ُدفع َجيش َالعدو َالى تعزيز قواته في مختلفِ الأماكن تحسبا ًللسيناريو الأسوأ.

وقال الون بن دفيد، محلل عسكري صهيوني "الامر ُالمقلق ُفي هذه العملية ِهو انه بعد عملية ٍناجحة ٍوقاتلة ٍفي القدس فإن هذا الامر َيشجع ُأشخاصا ًعلى وشك ِتنفيذ ِهجمات ٍولا يزالون يترددون، وعندما يرون عملية ًناجحة ًمن هذا النوع ِفهذا يدفعُهم لتنفيذ مثلها".

وقال عاموس غلعاد، رئيس المكتب السياسي الامن سابق في وزارة حرب العدو "العملية ُهي ثمرة ُالتحريض الذي يمهد الطريق َللقتلِ، ومن الممكن ِان يكون َالشخصُ قد نفذ َالعملية َمن مبدارتِه الذاتية، لكن المهم َان هناك تحريضاً، وهم يدعمون دائما ًمهاجمة َإسرائيل وعندما تحين ُالفرصةُ يفعلون ذلك، والقدس ُهي النقطة ُالمركزية ُفي ذلك ِوسلم ُالأولويات هذا لم يتغير."

المحللون الصهاينة ُحذروا من إمكانية ِالتصعيد ِفي القدس ِالمحتلة ِنظراً لحساسية ِالمكان ِخصوصا ًبعد َعملية ِسيف القدس، وفي ظل ِدعواتٍ لاعادة ِنصب ِبوابات ٍالكترونية ٍعند مداخل ِالبلدة ِالقديمة والذي يمكن ُان يشعل َمواجهة ًكبيرة.

وقال حيزي سيمانتوف، محلل صهيوني للشؤون العربية "لقد كنت ُفي مخيم شعفاط وهناك الكثير ُمن السلاح ِوتستطيع ُشراء َأيٍ نوع ٍمن السلاحِ هناك وهذه مشكلة ٌكبيرةٌ، وهناك محاولة ٌلدفع ِشبانٍ فلسطينيين َلشن ِهجمات ٍلان حماس َتدرك ُان الهجوم َفي المسجد الأقصى او بقربِه سيوحد ُكل َالمتطرفين."

وقال ميخال شيمش، مراسل للقناة 11 الصهيونية "وضع ِالبوابات ِالالكترونية هو ِموضوع ٌمتفجر ٌجدا وفي المرة ِالأخيرة تسبب َبحريق ٍكبير في البلدة ِالقديمة من القدس وعلى الرغم من ذلك هناك من يعتقد ُانه قد جاء َالوقت ُالان لاعادة ِهذه البوبات ِالى البلدة القديمة وقد طرح َالوزير ُيوعاز هيندل هذا الامر َعند الدخول ِالى جلسة الحكومة".

اعلام ُالعدو ِقال ان وزراء َفي حكومة ِنفتالي بينت يعتقدون ان خطوطَ التواصل ِمع الأردن يمكن ُان تسهل َعملية َوضع ِالبوابات ِالالكترونية عند مداخل ِالبلدة ِالقديمة لكن وزراء َآخرين َحذروا من خطورة هذه الخطوة.