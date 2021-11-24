إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم

يسجل عدادُ الكورونا قفزاتٍ نوعيةً متتاليةً في الهرمل، وسط واقع استشفائي ودوائي مأزوم وانخفاض في نسبِ الاقبالِ على التلقيحِ.

موقع تابناك الإخباري_ودعت السلطات الصحية المواطنين إلى التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحدّ من انتشار الوباء.

وقبل أيام، نظمت وزارة الصحة العامة والهيئة الصحية الاسلامية (مستشفى البتول) بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، حملة تلقيح ضد وباء كورونا في قضاء الهرمل والقرى المجاورة، بعنوان "تعرف، تسجل، تلقح"، استهدفت المناطق الاقل تسجيلا واستفادة من اللقاح.

وللغاية تم انشاء نقاط عدة للتسجيل على المنصة في بلدتي القصر وفيسان، ونقل الراغبين بالتلقيح الى مراكز في مدينة الهرمل عبر باصات مخصصة من وزارة الصحة.