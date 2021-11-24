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الرباط تحمي أجواءها بانظمة دفاع إسرائيلية مضادة للطيران "الدرون"

ذكرت مصادر مغربية اليوم الاثنين أن المغرب تسلم مؤخرا نظام SKYLOCK المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة Skylock Systems التابعة لمجموعة Avnon الإسرائيلية". في خطوة تهدف لحماية المجال الجوي المغربي.
رمز الخبر: ۶۰۶۷۱
تأريخ النشر: 22 November 2021

ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية متخصصة في المعاملات المالية فقد تعاقد المغرب على هذا النظام إلى جانب 26 دولة أخرى منها دول في شرق آسيا، خلال معرض دبي للطيران الذي استمر من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الأولى لإسرائيل في معرض دبي للطيران، بعد أن وقعت اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مما فتح باب التعاون العسكري مع هذه الدول.

ومن المتوقع أن يزور وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس المغرب يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في أول زيارة لوزير حرب إسرائيلي إلى المغرب.

ومن المنتظر أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

وتعمل اسرائيل والرباط على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب.

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