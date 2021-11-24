افتتاح معرض بعنوان "صور جرائم أمريكا بحق الطفولة" في صنعاء

موقع تابناك الإخباري_افتتح في مكتب التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية معرضا لصور فنية حوى جانبا من براءة الطفولة المذبوحة أمريكيا، وجسدت لوحات المعرض بشاعة الإجرام الأمريكي وصلابة الصمود والصبر اليماني على مدى 7 أعوام.

الطفولة المذبوحة في اليمن، تبرز للواجهة بعد سبعة أعوام من القتل والحصار، وخلال معرض صور فنية افتتح في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، جسدت لوحات الأطفال هنا جانبا من واقع أليم، ومعاناة أشد قساوة، صنعتها أم الاهاب أمريكا وحلفها على أطفال اليمن.

تخط أنامل الطفولة هنا شعورا واحاسيسا عاشوها تحت القصف والدمار، تعبر عن ذلك لوحاتهم الفنية، والمعبرة عن واقع مؤلم ومستقبل ينشد من تحت الأنقاض وخلف جدران الحصار.

ابداعات من واقع معاناة، لن ينسى الأطفال من صنعها ومن قتل طفولتهم في مهدها، يعرفون عدوهم جيدا، تخط أقلامهم هنا بقطرات من دمائهم المسفوكة، مصير أمريكا المحتوم ومن معها من تحالف الشر والعدوان.