النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۹مشاهدات
‍ پ

مفوضية الانتخابات: غداً سيبدأ العد والفرز اليدوي في 389 محطة ومقاعد الفائزين ستشهد تغييراً

أعلنت مفوضية الانتخابات، الشروع يوم غد الثلاثاء بالعد والفرز اليدوي لـ (389) محطة في ذي قار من بين 870 محطة أخرى صدر قرار من الهيئة القضائية بشأنها، فيما توقعت حدوث تغيير في أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان.
رمز الخبر: ۶۰۶۶۸
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_قال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن "مجموع الطعون الكلي 1436، واحد وعشرون منها تم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 منها قبلت بنقض موضوعي وستغير في مقاعد الفائزين بالبرلمان الجديد". وأضاف، أن "15 من الطعون المقبولة فيها نقض إجرائي وسيحدث فيها عد وفرز بمحطات تلك الطعون ويبلغ عددها 870 محطة".

وتابع جميل أن "المتبقي من الطعون 1415 تمت المصادقة عليها بينها 68 جرى فيها عد وفرز سابق، وهناك 1347 أوصت المفوضية في وقت سابق بردها وصادقت عليها الهيئة القضائية". وكشف عن أن "عد وفرز المحطات الجديدة يدويا سيبدأ يوم غد، وستبدأ المفوضية بمحطات ذي قار والبالغة 389، وهناك محطات من نينوى وعددها 217، والمثنى 49، والنجف 31، وبغداد 184".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت مفوضية الانتخابات، توضيحاً جديداً حول مستجدات العملية الانتخابية. وقال بيان للمفوضية: "عُرض، على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في الطعون كافة المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".

وأضاف البيان، أن "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس