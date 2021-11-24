أمير قطر وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

عقد امير قطر تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق، جلسة مباحثات رسميَّة بمقر الديوان الأميري بالدوحة. وشهدا توقيع عدة اتفاقيات وتبادلا عدة اوسمة رفيعة.

موقع تابناك الإخباري_عقد امير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، جلسة مباحثات رسميَّة بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمّ خلال الجلسة بحث آفاق التعاون المُشترك بين البلدين وسُبُل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المُشترك. وعقب ذلك، عقدا جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما.

ولاحقا، تبادل الأمير تميم والسلطان هيثم بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة الأوسمة، حيث منح السلطان الأمير تميم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى والذي يعد أحد أرفع الأوسمة العُمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عُمان.

فيما منح أمير دولة قطر السلطان العماني، وسام سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني" والذي يعد أرفع الأوسمة القطرية.

وشهد الجانبان، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في الجانب العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ.